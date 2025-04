La actriz Lady Tabares decidió hablar con la Jesuu luego de su fuerte discusión con Yina Calderón tras su regreso a La casa de los famosos Colombia.

Lady Tabares decidió aclarar las cosas con la influenciadora y dejarle en claro que, aunque la aprecia bastante por el tiempo que compartieron juntas, su lealtad está con Yina Calderón.

"Mi amistad desde el principio te la brindé y siempre así será, pero en este momento me siento en una situación complicada, no pensé que esto iba a pasar porque a las dos las aprecio mucho y te estoy hablando de Yina, he hecho este camino con ella y voy firme con ella, pero eso no quiere decir que la mala para ti, espero lo comprendas", le dijo.