Como cada domingo en la gala de eliminación, Yina Calderón deslumbró en La casa de los famosos Colombia con un excéntrico look que, como era de esperarse, llamó la atención no solo de sus compañeros, sino también de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes no ocultaron su asombro al ver el atuendo de la participante.

El significado del excéntrico traje que usó Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia

Y es que, al principio de la gala del capítulo 92 del reality favorito por millones de televidentes, los presentadores no dejaron pasar por alto la oportunidad, por lo que decidieron iniciar la ronda de preguntas con los nominados con la creadora de contenido, siendo esta la oportunidad para que ella misma arrancara su intervención presumiendo su llamativo outfit.

“Como me dijeron que tenía dos caras, me puse tres”, fueron las palabras que la creadora digital eligió para explicar el porqué de su traje, el cual, vale la pena aclarar, estuvo compuesto por un enterizo negro con un detalle adicional: dos figuras similares a una cabeza.

¿Cuál es el significado del traje que utilizó Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con las declaraciones de Calderón, además de mostrar a través de su ropa cuál es su posición frente a los últimos acontecimientos de la casa, también fue la ocasión perfecta para hacerle un homenaje a una gran amiga suya de la comunidad LGBTIQ+, que, según lo comentó falleció hace un tiempo.

Es importante mencionar que, a lo largo de esta última semana en la casa más famosa de Colombia, Yina fue blanco de críticas luego de enviar directo a la placa a Karina García, decisión que terminó dividiendo a su compañeras de las chicas 'Fuego' y que, de alguna manera, la llevó a responder con el vestuario que eligió para la noche de hoy.

Por ahora, millones de seguidores del formato, se mantienen expectantes por lo que sucederá de aquí en adelante, pues definitivamente conforme avanza la semana, el juego se pone mucho mejor.