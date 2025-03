En el brunch de hoy en La Casa de los Famosos Colombia, los nominados José Rodríguez, el Negro Salas, El Flaco Solórzano, Peluche y Lady Tabares se reunieron para discutir sus opiniones y estrategias en el reality.

Este espacio, liderado por el Jefe, permitió que los participantes se desahogaran y revelaran sus pensamientos sobre sus compañeros y la competencia. Sin embargo, de allí salieron varias confesiones que llegaron a oídos de los involucrados, quienes reaccionaron ante lo que piensan de ellos, entre esos, Melissa Gate.

¿Qué se dijo de Melissa Gate en el Brunch de los nominados de La casa de los famosos?

Durante el brunch, los participantes revelaron sus opiniones frente a los demás participantes. Es el caso del “Flaco” Solórzano, quien aprovechó el brunch para resolver sus diferencias con Lady Tabares. Ambos discutieron sobre los malentendidos que habían tenido, buscando aclarar la situación y mejorar su convivencia dentro de la casa.

José Rodríguez, por su parte, no dudó en expresar su opinión sobre Melissa Gate, a quien considera una persona doble cara."Melissa usa su personaje para hacer sentir mal a otros", afirmó, justificando su desconfianza hacia ella. El Negro Salas también tuvo su momento de sinceridad durante el brunch. Salas comentó que considera a la Toxi Costeña como una persona de no confiar.

Lady Tabares, quien ha sido una figura destacada en el reality, expresó su desconfianza hacia Emiro Navarro. "Si estamos solos, no hay poder humano que él me dirija la palabra, solo hasta el momento en el que yo me sentí mal", afirmó Lady, dejando claro su descontento con la actitud de Emiro.

La Toxi Costeña le reveló a Melissa Gate lo que José hablo de ella en el brunch

Luego de que Lady contara todo lo sucedido en el brunch, la Toxi Costeña le reveló a Melissa Gate lo que se dijo de ella. Melissa, fiel a su estilo directo, respondió: "A mí no me importan esas cosas. Yo me lavó las manos y que Colombia decida. Yo sé que él es falso conmigo". Tras manifestar su opinión frente a José, Melissa comentó que de ser necesario se le posicionará durante la gala de La casa de los famosos Colombia, ya que le dejará claro lo que ella piensa de él.

Tras el intenso brunch de los nominados, La casa de los famosos Colombia sigue siendo un escenario de intrigas y desconfianza, las cuales siguen quedando en evidencia a medida que la competencia avanza. ¿Quién será el próximo eliminado y el primer en quedar en placa esta nueva semana?