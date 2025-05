Para nadie es un secreto que La Toxi Costeña y Karina García ya no se hablan dentro de La casa de los famosos. La rivalidad entre ellas dos se intensifica cada día y La Toxi Costeña ya no tolera los comentarios ni las actitudes de su compañera dentro de la competencia.

Durante una conversación con Yina Calderón, La Toxi Costeña comentó que ha notado ciertas indirectas por parte de Karina García dentro de la competencia.

En esta ocasión, reveló que la escuchó mientras hablaba con Altafulla, momento en el que Karina le preguntaba el significado de una palabra, lo que interpretó como un mensaje indirecto dirigido hacia ella.

“Yo sé que era pulla, se siente como protegida porque puedo decir lo que sea y me van a defender, tira indirectas”, comentó La Toxi Costeña

Acompañó su discurso afirmando que las indirectas provocan a las personas, especialmente a la Toxi Costeña, pues es una persona que dice las cosas en la cara y no tiene ningún pudor.

Por su parte, Yina Calderón aseguró que no tiene intención de confrontar a Karina García durante el brunch. Sin embargo, advirtió que, si Karina llega a reclamarle por algo, no dudará en decirle unas cuantas verdades.

“Tira pullitas para provocar, quieren at*c*r a la gente, pero como uno si es frentero…Yo si le advertí anoche..Si no se mete conmigo, yo no me meto con ella”; expresó Yina Calderón.