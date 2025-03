El influenciador la Liendra reaccionó luego de haber recibido un castigo por parte del Jefe en La casa de los famosos Colombia tras romper las reglas.

Durante la prueba de salvación, donde todos los participantes pueden jugar para robarle dicho beneficio al líder de la semana, la Liendra logró ser el primer finalista del reto.

Sin embargo, el creador de contenido dio algunas indicaciones a sus compañeros para que pudieran ganar la prueba en las otras rondas, favoreciendo a 'los lavaplatos', por lo que, el Jefe decidió descalificarlo y no permitirle jugar.

El influenciador aceptó el castigo del Jefe y posteriormente comentó con algunos de sus compañeros en la cocina sobre haber sido descalificado de la prueba, mencionando que él sentía que se pudo haber llevado el beneficio de la salvación.

"No es por nada, pero yo sabía que yo me la ganaba. Yo ya había subido y observado, cuando Liendra estás descalificado, yo dije 'esto estaba muy bueno pa' ser cierto', ni rabia me dio, yo sabía que algo iba a pasar", dijo.