El influenciador la Liendra reaccionó a la segunda función del cine que realizó el Jefe en La casa de los famosos Colombia.

El creador de contenido la Liendra opinó sobre el polémico cine que se llevó a cabo este martes 1 de abril en la gala, donde los participantes pudieron presenciar momentos de sus compañeros que desconocían.

La Liendra salió en dos momentos controversiales, donde criticó a Mateo Varela cuando salvó a Norma Nivia en lugar de alguno de los 'Lavaplatos'.

Además, de cuando comentó con Yina Calderón y Melissa Gate el comportamiento de la empresaria debido a lo que le dijo a su amigo José Rodríguez en el posicionamiento en la gala de eliminación cuando quedó eliminado.

La presentadora Carla Giraldo lo cuestionó al respecto y él ofreció su opinión sobre el tema.

"Yo siento que tienen que respetar la semana santa, eso estuvo muy fuerte. La verdad para esta película me reservo los comentarios porque puede que cuando comente me meta en problemas, yo no confío en mí, mejor no digo nada", dijo.