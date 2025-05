Con la competencia cada vez más reñida, los participantes de La casa de los famosos Colombia comienzan a afinar sus estrategias para permanecer en el programa, incluso si eso genera tensiones en la convivencia. Tal es el caso de Yina Calderón, quien ha lanzado constantes comentarios negativos hacia Altafulla. Ante esta situación, La Jesuu decidió enfrentarla.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

El pasado martes 13 de mayo los participantes de La casa de los famosos Colombia tuvieron que enfrentarse a una gala de nominación para definir la primera placa de la doble eliminación que se llevará a cabo en la semana del 12 al 18 de mayo.

Durante la dinámica, Altafulla no dudó en darle gran parte de sus puntos a Yina Calderón argumentando que no le gustaba la forma en la que trataba a las personas y sus faltas de respeto hacia ellas.

Pelea en La casa de los famosos: La Jesuu frena a Yina tras hablar mal de Altafulla. (Foto Canal RCN).

Aunque en su momento Calderón optó por no mencionar ni una sola palabra, no fue sino hasta que Altafulla decidió darle sus puntos restantes a Camilo para lanzar un comentario en su contra que no le gustó para nada a La Jesuu. “Está de lambón, entonces por eso no le da los motivos. Se iguala es con las mujeres, porque con los hombres no puede”, aseguró Calderón.

¿Cómo reaccionó La Jesuu ante los comentarios de Yina Calderón sobre Altafulla en La casa de los famosos?

La Jesuu no dudó en manifestar su opinión durante la nominación, dándole gran parte de sus puntos a Yina Calderón. El motivo: no veía coherencia en sus críticas hacia Altafulla, a quien calificó de "lambón", cuando ella misma se comportaba de la misma manera.

"Tres puntos a Yina por cara dura. ¿Cómo se le ocurre llamar lambón al otro cuando ella es la mamá de las lambonas?", dijo La Jesuu durante la jornada de nominación.

La tensión entre La Jesuu y Yina Calderón parece no tener fin, y su enfrentamiento durante la nominación solo añade más intriga a lo que sucederá en La casa de los famosos.