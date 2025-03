Coco tenía un plan contra Yina y Karina y lo contó todo

Gonzalo Escobar ‘Coco’ fue el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia al ser el participante en Placa en acumular la menor cantidad de votos por parte del público. Al salir de la afamada casa y sin nada qué perder, el actor realizó una inesperada confesión sobre un plan que tenía preparado en contra de Yina Calderón y Karina García.

En entrevista con el programa informativo del Canal RCN, ‘Mañana Express’, Coco reveló que tenía un nuevo personaje preparado para ir contra Yina Calderón y Karina García, dos participantes con las que tuvo inconvenientes dentro de La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, a último momento se arrepintió y no lo llevó a cabo.

“Ese mismo día hay una actividad, que es la de imitar a alguien de la casa. Yo tenía mucha rabia, no sé si la embarré o qué, pero yo me bajé, tibio, de pronto me volví tibio en ese momento”, aseguró.