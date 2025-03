La casa de los famosos: Coco llamó “tibio” a La Liendra

El pasado domingo 10 de marzo, el actor Gonzalo Escobar ‘Coco’ fue eliminado de La Casa de los Famosos Colombia tras ser el participante en placa con la menor cantidad de votos del público. Al salir de la competencia, no dudó en calificar a La Liendra como una persona ‘tibia’. ¡Te contamos todos los detalles!

La razón por la que Coco llamó “tibio” a La Liendra tras su eliminación de La casa de los famosos

En entrevista con Mañana Express, programa informativo del Canal RCN, Gonzalo Escobar, mejor conocido como Coco, explicó por qué considera a La Liendra un “personaje tibio” luego de su salida de La casa de los famosos Colombia.

Vale la pena recordar que el actor fue eliminado semanas después de haber hablado sobre La Liendra y de referirse a él como una persona peligrosa, lo que le valió el rechazo de varios de sus compañeros en la casa.

“La Liendra es un personaje tibio, me acabo de dar cuenta porque a mí me dice una cosa, a Melissa le dice otra, entonces él no se quiere meter en nada”, aseguró Coco.

Internautas reaccionan a las declaraciones de Coco sobre La Liendra: "Es como Yaya"

Las palabras del actor han generado revuelo en redes sociales, donde varios internautas han expresado su opinión sobre el influenciador. Algunos consideran que su estrategia en la competencia no ha sido la mejor: "Este es como Yaya, acomodan todo a su favor, jajaja, por eso están afuera", comentó un usuario.

Otros coinciden con Coco en que varios participantes han optado por un juego demasiado conservador: "No quería darle la razón a Coco, pero sí, están muy tibios muchos, no solo La Liendra, están jugando mucho a lo seguro". Sin embargo, no faltaron quienes creen que las palabras del actor provienen del resentimiento: "Coco está ardido porque no lo salvaron", opinó un internauta.

Por otro lado, hubo comentarios que señalaron un posible patrón en su actitud: "Él tiene algo con las mujeres definitivamente", escribió alguien más. Así, la polémica sigue encendida en redes, donde los seguidores del programa no dejan pasar ningún detalle.