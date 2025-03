Una de las favoritas del público en La casa de los famosos Colombia es Melissa Gate, quien ha liderado las votaciones en las galas de eliminación, pues el pasado 16 de marzo, se vivió la última eliminación y con el más del 50% de votos, ella fue la primera en volver a La casa.

También, en la semana 8 fue salvada por sus seguidores con el 73,28% de votos, superando a todos sus compañeros de placa.

Artículos relacionados Premios India Catalina Las producciones de RCN que están nominadas a los Premios India Catalina

Melissa Gate está en La casa de los famosos Colombia por sus seguidores

Aprovechando las cámaras, Melissa Gate se desahogó con sus seguidores y les confesó que ella está en La casa de los famosos Colombia por ellos, pues sus mismos fanáticos fueron quienes votaron por ella y, además, ellos pedían esa participación a través de las redes sociales.

Artículos relacionados La casa de los famosos 'Soberbia y Boris', los nuevos personajes de Melissa Gate y El Flaco en La casa de los famosos

Melissa Gate reveló que a veces no se siente bien en La casa de los famosos Colombia

En esa conversación que Melissa Gate tuvo con las cámaras de La casa de los famosos Colombia, la participante reveló que a veces no se siente bien o no está en su mejor momento y que no es fácil estar allí, pues para ella es importante estar sola y en el reality de convivencia no ha podido, además que debe compartir con personas que no le agradan, por otro lado, confesó que no es sencillo despertarse y darla toda en el programa y que muchas veces saca ánimo para darle el contenido a sus fanáticos.

Melissa Gate ha sido la más votada por el público en La casa de los famosos Colombia

Mencionado anteriormente, la participante Melissa Gate ha sido una caja de sorpresas, pues si tenía al público enamorado antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia, logró conquistar más corazones con su personalidad y contenido que genera dentro del reality de convivencia, pues los votos a su favor lo dejan claro y pone en evidencia la gran acogida que la paisa ha tenido en Colombia y 13 países de Latinoamérica.

En la última votación del público en la cual el objetivo era salvar a uno de los famosos de la placa de nominados, los seguidores de Gate se pusieron la 10 y con un gran porcentaje que triplicó el apoyo que recibieron los demás participantes, logrando que Melissa se salvara, asegurándola una semana más en La casa de los famosos Colombia.