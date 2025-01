Lady Tabares, una de las participantes de La casa de los famosos Colombia se llevó la atención de los televidentes al hablar de su vida privada con la actriz Norma Nivia. La mujer se refirió a la razón por la que decidió tener hijos y cómo su plan no salió como esperaba; pues a raíz de sus pleitos legales no logró criarlos como lo había soñado.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

La casa de los famosos: Lady Tabares reveló la razón por la que quiso ser madre

Según comentó Tabares, una de las razones por las que su instinto maternal se despertó se debió a la influencia que tuvo en el internado de monjas en donde pasó gran parte de su adolescencia, pues allí siempre le inculcaron que la familia constaba de papá, mamá e hijos. “Por eso se me acrecentó el deseo de se mamá y mi sueño era criarlos”, puntualizó.

Además, también confesó que también pretendía darle una especie de lección a su madre sobre cómo criar a un hijo, ya que, según comentó, ella había sido muy cruel: “de una u otra manera también para demostrarle a mamá como se cría a un hijo”, puntualizó, no sin antes pedirle perdón por cualquier tipo de ofensa: “Si me estás viendo, te amo madre, no es nada personal. Pero mi mamá fue muy cruel conmigo desde pequeña”.

Artículos relacionados La casa de los famosos Norma, Yina y Lady en contra de Mauricio en La casa de los famosos Colombia: "mosco en leche"

Lady Tabares lloró al hablar sobre su relación con sus hijos tras salir de la cárcel

Lady Tabares no pudo evitar llorar al comentarle a Norma Nivia sobre el rechazo que estaba experimentando por parte de su hijo mayor poco antes de salir de la casa, pues al parecer el joven de 24 años no estaría cómodo con su situación. De hecho, aseguró que no se había despedido de ella momentos antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

“Cuando empecé ya después de grandecitos a sentir ese rechazo de ellos hacia mí, sobre todo del mayor que ya no quería ir, que ya no quería verme… Cuando salí en libertad, comenzaron a pasar cosas como que yo salir y ver a mi hijo venir y él cambiarse de acera simplemente por verme”, comentó.