El pasado miércoles 8 de enero La casa de los famosos Colombia 2025 reveló otra de las participantes que ingresarán al programa por decisión del jefe y no por votación del público: la actriz, modelo y Dj Jery Sandoval, una mujer que ha dado bastante de qué hablar por su forma de vestir, actuar y hasta por las opiniones que tiene.

En esta oportunidad, tuvo una entrevista en Canal RCN en la que se le preguntó por aquellas cosas que dice y que a las personas no les gusta tanto que comente, dirigiéndose de inmediato a su carrera profesional.

Y es que Jery comentó, sin tapujos, que, cuando ella habla de todos los proyectos en los que se ha involucrado, muchos consideran que su curiosidad por tantas áreas de la farándula y artísticas no es buena.

Jery Sandoval se refiere al papel que hizo en Los Reyes

Sandoval, además, habló de la novela en la que participó y por la que es más reconocida, Los Reyes, comentando que muchos sólo la conocen por esto, pero que no le molesta que sea así porque sí le tiene cariño a ese papel.

“Siempre que hablo de mi biografía como artista, siento que la gente se molesta. No les agrada para nada la idea de que tenga tantos proyectos encima […] Hay gente que le molesta que de pronto seas muy curiosa, yo soy muy curiosa a la hora de hacer proyectos y yo creo que hay veces que la gente que no quiere aprender de nuevos temas no les cae bien esa parte” mencionó la famosa colombiana.