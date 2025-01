El nombre de la actriz y DJ, Jery Sandoval, se ha apoderado de las tendencias digitales en los últimos días desde que se confirmó su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2025.

La actriz tras conocerse su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, ha estado abierta compartir detalles de lo que planea para el reality más esperado del año.

Jery ha confesado que lleva varios meses preparándose para lo que será este reto laboral y personal en su vida tanto a nivel físico como mental.

Además, ha confesado que, aunque las personas la recuerda por su papel de "María" en la novela Los Reyes, quieren que en este reality la conozcan en realidad como persona.

La actriz también ha dejado claro que a pesar de ser una persona tranquila, es alguien con carácter fuerte y que muchas veces puede llegar a ser explosiva cuando sobrepasan sus límites.

Precisamente, en una entrevista del equipo digital de La casa de los famosos Colombia, la actriz reveló que se siente idenfiticada con el animal salvaje pantera, esto porque siente que tiene características de su personalidad con el felino.

Me identifico con la pantera, por mi gata Antonella, ella me enseñó a conocer a los felinos y me identifico con ellos porque no nos gusta que nos quiten nuestra autonomía, y privacidad, además, somos elegantes, místicos, pero peligrosos.