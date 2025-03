La casa de los famosos Colombia recibirá a nueva participante, la comunicadora y modelo Laura González, quien llega a revolucionar la competencia y quien es recordada por muchos televidentes por su paso por Protagonistas de Nuestra Tele.

¿Cuándo participó Laura González en Protagonistas de Nuestra Tele?

Laura Gonzáez se dio a conocer en Colombia cuando fue una de las participantes del recordado reality del Canal RCN Protagonistas de Nuestra Tele en 2017.

En ese entonces Laura tenía 22 años y era estudiante de comunicación social, allí se mostraba como una joven llena de ilusiones y expectativas por cumplir su gran sueño de ser presentadora y periodista.

Laura González duró 35 días en la competencia y fue salvada por el público en varias oportunidades, sin embargo, se convirtió en la sexta eliminada del reality.

Esta versión de Protagonistas se la ganó Jonathan Fierro un entrenador personal, en segunda posición quedó Almílcar Barros un estudiante de administración y en tercer lugar María Paula Moreno una estudiante de psicología.

¿Cómo se veía Laura González en Protagonistas de Nuestra Tele 2017?

Laura González desde su llegada a la competencia de Protagonistas de Nuestra Tele 2017 cautivó a varios de sus compañeros con su físico, especialmente por sus ojos claros.

En ese entonces Laura lucía su cabellera completamente larga y su tono de cabello era negro lo cual hacía ver sus facciones diferentes. Durante el reality la ahora participante de La casa de los famosos Colombia siempre se destacó por estar arreglada y ponerse sus mejores pintas en las galas.

Laura durante su paso por el reality tuvo un amorío fugaz con otro participante, el cantante Andrés Altafulla, con quien después de la competencia siguió como amiga.

¿Quién es la pareja de Laura Gónzalez, nueva participante de La casa de los famosos Colombia?

Laura González ingresa completamente soltera a La casa de los famosos Colombia, así lo confirmó la modelo en el video con el que se reveló su participación en el reality del Canal RCN.

La comunicadora dejó claro que llega a la competencia a revolucionar todo y ya tiene claro con quién sí y con quién no, además, confesó que por el momento no le gusta nadie a nivel físico, pero no cierra la puerta a conocer a alguien.

