La Abuela y Sebastián Arias aparecieron en el set principal de La casa de los famosos Colombia junto a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán y se conectaron por última vez con sus excompañeros luego de haber quedado eliminados de la competencia.

La Abuela y Sebastián Arias quedaron por fuera del reality tras haber obtenido la menor votación por parte del público luego de haber quedado en la placa de nominación por los televidentes.

Ambos quedaron en la gala final de la eliminación junto a Melissa Gate, Karina García y la Liendra, quienes lograron entrar nuevamente a La casa de los famosos Colombia.

Los dos decidieron enviar a la placa de nominación al Negro Salas, quien tuvo varias diferencias principalmente con la Abuela.

Ambos saludaron a los participantes, quienes se mostraron felices de poder verlos.

"Los amo, tan lindos, los quiero a todos. Yo ya salí de la casa, ustedes están ahí, no hay necesidad de pele*r, sigan guerreando, pido disculpas si de pronto en algún momento dije cosas que no les gustaron, todos tenemos errores y asumo los míos, que gane el mejor. los espero en Chinchiná a todos", dijo la Abuela.

Por su parte, Sebastián destacó lo agradecido que quedó de haber podido hacer parte del reality y haberlos conocido.

"Me llevo muy buenas cosas de todos, no me fijé en cosas malas", agregó.