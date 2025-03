Un nuevo juicio llegó a La casa de los famosos Colombia de la mano de la presentadora Karen Sevillano, una dinámica que sacó varias diferencias a la luz.

Esta dinámica en la que los famosos denuncian hechos de la convivencia o exponen alguna diferencia con otro participante en La casa de los famosos Colombia provocó varios momentos de tensión.

Varios de estos pasaron cuando La Abuela pasó al frente a ser denunciada por algunos de sus compañeros como Norma Nivia, 'El negro' Salas y Melissa Gate.

Al momento de pasar Luis Fernando Salas, el actor no se quedó callado y expuso de manera contundente sus motivos de diferencia con La Abuela.

Mi denuncia es puntualmente porque en repetidas ocasiones la señora Aleyda me ha llamado hipócrita.

Luis Fernando Salas aseguró que el problema con La Abuela se había originado luego que él escuchara que ella se quería ir y les pidiera a sus compañeros que respetaran su decisión.

Un día yo la vi triste llorando y le pregunté qué tenía y me dijo que se quería ir. Yo hice un comentario que si se quería ir, que la dejaran.

Sin embargo, según él, aunque intentó limar asperezas con ella no fue posible y que cada vez la situación se estaba poniendo más complicada.

La vez pasada cuando yo pasaba por el lado de ella me decía hipócrita y cuando le respondí, si no es por Yina, me hubiese agredido.