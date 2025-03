Aleyda Gaviria, conocida como La Abuela, fue sancionada por El Jefe en La Casa de los Famosos Colombia tras una discusión con Fernando "El Negro" Salas. La decisión fue tomada luego de que el reality considerara que su comportamiento excedió los límites permitidos.

Durante el brunch, La Abuela calificó a El Negro como la persona menos confiable del reality, argumentando que intenta ganarse la simpatía de todos para evitar ser nominado.

El actor, presente en la conversación, respondió que ella estaba suponiendo cosas que no eran ciertas y explicó que simplemente busca mantener un buen ambiente en la casa.

Más tarde, La Abuela aseguró que El Negro había hablado de Camilo, su amigo del grupo "Los Lavaplatos", y le advirtió al joven. En ese contexto, calificó al actor de "hipócrita", lo que generó que él respondiera con el mismo calificativo.

La tensión aumentó y La Abuela salió furiosa de la cocina. Yina, al ver la situación, la llevó al baño para evitar un enfrentamiento mayor y le aconsejó no exponerse a una posible expulsión.

Sin embargo, más tarde, La Abuela minimizó el incidente y dijo a Melissa que solo quería aclarar algunos puntos con El Negro, pero que Yina exageró la situación.

Ante lo ocurrido, El Jefe tomó la decisión de sancionar a La Abuela, señalando que su actitud era reiterativa y que no permitiría ese tipo de comportamientos dentro de la casa.

"Abuela, en repetidas ocasiones has utilizado lenguaje inapropiado cuando te diriges a El Negro Salas y estuviste a punto de cruzar un límite que no se puede permitir. Además, estás involucrando a su familia en temas que no vienen al caso."