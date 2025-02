La gala de eliminación del 9 de febrero de La casa de los famosos Colombia estuvo llena de emociones intensas. La noche comenzó con la sanción de Yina Calderón tras su altercado con Melissa Gate, pero el momento más conmovedor llegó cuando se reveló la línea de la vida de Aleyda Gaviria, mejor conocida como La abuela, una de las participantes más queridas del reality.

Su historia tocó los corazones de los televidentes, quienes conocieron las dificultades que enfrentó desde niña y cómo logró convertirse en la mujer fuerte y admirada que es hoy. Los internautas siguieron la transmisión de esta línea de vida a través de la App del Canal RCN y aplaudieron la resiliencia de la mujer.

Durante su conversación con Carla Giraldo, La abuela confesó que fue abandonada cuando tenía apenas un año de edad. Al recordar aquel momento de su historia, no pudo contener las lágrimas, dejando en evidencia el dolor que aún carga en su corazón.

Carla, visiblemente conmovida, compartió con ella su propia experiencia de haber sido abandonada y adoptada, brindándole palabras de apoyo:

"Eso nos hace más valientes, más fuertes, lo que somos. No tengas miedo de defraudar esa realidad, que al final nos hace felices y nos libera", expresó la presentadora.

A pesar de los difíciles comienzos, Aleyda encontró en sus hijos su mayor motor de vida. Recordó con especial cariño el nacimiento de su primer hijo cuando tenía apenas 18 años. Aunque en ese momento creyó haber formado una familia feliz, su matrimonio no resultó como esperaba.

Con tristeza, reveló que su pareja no la trató bien y que vivió años de sufrimiento. Sin embargo, un día, uno de sus hijos decidió enfrentar a su padre para exigirle respeto hacia su madre. Luego, La abuela tomó la valiente decisión de separarse y salir adelante sola, criando a sus hijos sin el apoyo de su esposo.

A lo largo de su vida, Aleyda Gaviria enfrentó momentos muy difíciles, algunos de ellos marcados por la escasez de comida y recursos. Para sacar adelante a su familia, trabajó en distintos oficios: vendió empanadas, cortó cabello y arregló ropa.

Sin embargo, su vida dio un giro inesperado un 31 de diciembre. Su hijo Daniel, al verla coser sin descanso en su máquina de coser, le dijo que no quería que siguiera viviendo de esa manera. Días después, le habló sobre las redes sociales y le propuso hacer algo frente a la cámara.

Sin imaginarlo, uno de esos videos se volvió viral. Desde ese momento, su vida cambió por completo.

"Cuando yo salía a la calle, me pedían fotos", recordó con emoción. Además, mencionó uno de los momentos más impactantes de su nueva etapa: la visita de La Liendra a su casa. La cantidad de personas que se reunió en su barrio para verla junto al creador de contenido fue una muestra del cariño que ha recibido desde entonces.

Gracias a su éxito en las redes sociales, La abuela ahora disfruta de una vida más tranquila y estable. Contó que, a diferencia de antes, ahora puede comprar la ropa que le gusta, salir a pasear y disfrutar de una mesa con comida asegurada.

"La vida me cambió. Todo el mundo me dice que soy una guerrera y me siento amada por todos", expresó con una sonrisa llena de gratitud.