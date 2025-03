Karina y La Abuela se enfrentaron en una batalla de rap

En La casa de los famosos, la tensión se apoderó del ambiente cuando Karina García y La Abuela se le midieron a participar en una batalla de improvisación liderada por La Liendra que dejó a todos con la boca abierta. Pues más allá del talento para rimar, lo que sorprendió fue la forma en que ambas aprovecharon el momento para sacar los trapitos al sol.

Durante la tarde de este viernes 14 de marzo, algunos participantes de La casa de los famosos decidieron hacer más amena la espera de la gala con un duelo de improvisación. La dinámica fue liderada por La Liendra, pero el enfrentamiento que más llamó la atención fue el de La Abuela y Karina García, dos concursantes cuya relación ha estado marcada por momentos de amor y odio.

En medio del reto, La Abuela no dudó en lanzar indirectas sobre Karina, criticando su estilo de vestir, que consideró exagerado. Además, intentó restregarle que estaba en Placa, sin darse cuenta de que ella también lo estaba. Ante esto, Karina no se quedó callada y le respondió que, al menos, su nominación no fue decisión del público, sino de alguien que no la conocía bien, en referencia a Sebastián.

Lo cierto es que el duelo de improvisación dejó en evidencia la tensión latente entre La Abuela y Karina, pero también entretuvo a los demás participantes, que no pudieron evitar reaccionar ante los dardos que se lanzaron.

Los roces entre Karina García y La Abuela en La casa de los famosos Colombia

Karina García y La Abuela han tenido varias diferencias dentro de La casa de los famosos Colombia. La Abuela ha criticado abiertamente la forma de vestir y actuar de la influenciadora, mostrando su descontento en más de una ocasión. A pesar de esto, García ha optado por mantenerse al margen y evitar confrontaciones directas.

Uno de los momentos más tensos de su enemistad ocurrió cuando La Abuela se convirtió en líder de la semana. Aprovechando su posición, reorganizó las habitaciones y decidió enviar a Karina García al cuarto Agua, dejando claro que ya no la quería en el cuarto Fuego, donde ella se encontraba.