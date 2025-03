La casa de los famosos: Lady lamentó no salvar a Karina

Luego de contestar el teléfono de El Jefe, Lady Tabares descubrió en vivo y frente a sus compañeros el beneficio que había obtenido: sacar a alguien de Placa, pero no a ella misma. La decisión no fue fácil, ya que todas las Chicas Fuego estaban en riesgo. Finalmente, optó por salvar a Yina Calderón. Sin embargo, esto le generó sentimientos encontrados y se lo expresó a Karina, quien también seguía en Placa.

Lady lamentó no haber ayudado a Karina, ¿Se arrepintió de salvar a Yina?

Luego de dar a conocer su decisión, Lady Tabares se acercó a Karina García para saber cómo se encontraba, pues la joven influenciadora ha estado un poco triste por estar nuevamente en Placa, ya que con esta sería su quinta Placa. Al escucharla, Tabares le manifestó que la hubiese querido salvar a ella, pero tenía en su poder una decisión muy difícil ya que no era la única Chica Fuego en riesgo de eliminación.

"Sabes que hubiese querido salvarte, pero tenía esa decisión tan dura. Yo las miraba todo el día, sin saber qué hacer. No sé, yo guardo la esperanza de que ustedes entren y que todo salga bien. Obviamente no quiero perder la fe de que de pronto también yo entre. Con toda la actitud, todo va a estar bien y a disfrutar estos días”

Karina García reaccionó a las palabras de consuelo de Lady Tabares en La casa de los famosos

Aunque estaba triste por seguir en Placa, Karina García le manifestó a Lady que comprendía su decisión de salvar a Yina antes que a cualquier otra Chica Fuego. Incluso, aseguró que se sentía muy feliz por Calderón, ya que no estaba en riesgo.

"No te preocupes, yo te entiendo perfectamente. Igual, me alegra demasiado por Yina, no importa. Igual si yo me voy, no me olviden", expresó Karina.

De esta manera, Karina dejó claro que, a pesar de la tristeza, no guarda rencores y sigue apoyando a sus compañeras. Ahora, solo queda esperar cómo se desarrollará la competencia y si el público decidirá darle otra oportunidad en la casa.