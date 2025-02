Karina García habló sin rodeos de Gonzalo Escobar ‘Coco’ y expresó lo que le genera el actor, con quien ha tenido algunos roces en La casa de los famosos Colombia. En medio del brunch de los nominados, la modelo reveló lo que piensa de él.

¿Qué dijo Karina de Coco en La casa de los famosos Colombia?

Karina manifestó que Coco “tiene actitudes extrañas” con ella y sin duda es a quien trataría de quitarle la máscara.

En primer lugar, Karina tuvo una pequeña discusión con Yaya por su postura de seguir hablando del actor. Yaya manifestó que deberían darle un respiro a él, pero la creadora de contenido se reafirmó en su deseo de expresar todo lo que siente.

“Siento que es algo muy personal (Coco con ella) porque el man tiene conmigo actitudes demasiado extrañas, demasiado raras... de maquiavélico... cosa que no había analizado antes. Pensé que era mi amigo, entonces, yo le quitaría la máscara sin dudarlo”.

Karina y Coco empezaron su aventura en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia al mismo tiempo. Ingresaron a través del loft y allí forjaron una amistad que, a juzgar por las palabras de la modelo, ahora no existe.

¿Cómo surgió la polémica entre Karina García y Coco en La casa de los famosos?

Esta semana, el actor ganó el liderazgo de la semana y debía elegir a alguien para acompañarlo en el cuarto; así que se inclinó por Karina. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó desconcertado a más de uno.

A la hora de elegir quién estaría en la placa de nominados, Karina fue el nombre que se escuchó; algo que, por supuesto, causó gran molestia entre la modelo y otras integrantes de ‘Las chicas fuego.

Yina Calderón discutió con Escobar y le habló sin filtros por la decisión que tomó. La Jesuu también se involucró y confrontó a Coco por lo que hizo.

A partir de ese hecho aumentó la tensión aún más dentro de La casa y Coco fue sumando más y más enemigos. Este domingo se conocerá un nuevo eliminado, quien, de paso, dejará un famoso nominado.

El brunch también sacó a la luz la discordia que existe entre Yana Karpova y Karina García. La rusa aseguró que no confía en la modelo y ella respondió que jamás le daría confianza. Todo empezó cuando debieron dormir juntas.

“Si no quieres que yo me sienta mal tienes que decir la verdad porque si tú hubieras pensando en mí como mujer no hubieras dicho que yo te peg*é porque tú sabes que eso es mentira, tú lo sabes, ¿yo para qué te voy a hacer cosquillas a ti? usted está loca hermana, yo no tengo por qué morderl* una t*ta. El jefe dijo que no pasó absolutamente nada con eso me quedo y por favor respeta y no quieras seguir destruyendo mi imagen", expresó Karina en un enérgico tono.

Lo cierto es que a partir de ese hecho se vio afectada la relación entre las famosas y, en caso de que ambos se queden, podría aumentar la tensión. Los colombianos tienen la última palabra.