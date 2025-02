La influenciadora Karina García discutió con la rusa Yana Karpova en el brunch de La casa de los famosos Colombia que suelen tener los que están nominados en las mañanas del domingo de eliminación.

Las famosas nominadas, Yina Calderón, Karina García, la Jesuu, Yana Karpova, Yaya Muñoz, la Toxi Costeña y la Abuela realizaron el brunch, donde compartieron de un gran desayuno y además respondieron algunas preguntas en específico que les dejó el Jefe en unos sobres, donde todas debían contestar.

Ante el interrogante sobre en qué famoso no confiaban, Yana Karpova destacó que ella no sentía la confianza con Karina García tras el altercado que tuvieron cuando durmieron juntas.

Karina García de inmediato le respondió que no le iba a dar ninguna confianza después de lo que había inventado y seguía sosteniendo luego de que el Jefe indicara que tras haber revisado las cámaras eso nunca pasó.

Yana Karpova detalló que ella no quería hacerla sentir mal, pero reiteró que se sintió muy incómoda con la situación.

"Si no quieres que yo me sienta mal tienes que decir la verdad porque si tú hubieras pensando en mí como mujer no hubieras dicho que yo te peg*é porque tú sabes que eso es mentira, tú lo sabes, ¿yo para qué te voy a hacer cosquillas a ti? usted está loca hermana, yo no tengo por qué morderl* una t*ta. El jefe dijo que no pasó absolutamente nada con eso me quedo y por favor respeta y no quieras seguir destruyendo mi imagen", le dijo Karina.