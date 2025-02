La actriz Lady Tabares le confesó a la influenciadora la Jesuu por qué se molestó tanto con Karina García en La casa de los famosos Colombia, que puedes ver 24/7 a través de la aplicacióndel Canal RCN.

La empresaria confesó que no le gustó para nada la pregunta que realizó Karina García en la actividad "la máquina de la verdad", donde la interrogó sobre si le habían dado celos de que la creadora de contenido hubiera elegido a Marlon Solórzano para sostener un romance dentro del programa.

Si bien Karina García le pidió disculpas y destacó que ella no lo hizo con el ánimo de ofender y ha tratado de sostener una buena relación con Lady Tabares, la actriz le contó a la Jesuu que no puede tenerle la misma confianza de antes.

"Yo no me sentí mal, yo me sentí irrespetada, burlada, sentí que ella me puso en vergüenza, en ridículo, me sentí ofendida lo que no está escrito, si eso hubiera sido en otro momento y en otro lugar yo le hubiera metido su buena cache**** para que respete, se lo juro y le digo lo que realmente pienso", dijo.