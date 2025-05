Karina García fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025. La salida de la modelo fue de las más impactantes en el reality del Canal RCN, pues en redes sociales se formó todo un debate por parte de los seguidores del formato de convivencia.

Artículos relacionados Epa Colombia ¿Cómo reaccionó Epa Colombia al saber que Yina Calderón regaló la cadena que le dio?

Karina García aceptó su salida y decidió no llorar al instante; de hecho, al influencer sospechaba que esto iba a suceder debido a que la mayoría hizo campaña para que fuese eliminada en la semana de apocalipsis a través de votos negativos.

¿Cómo se siente Karina García luego de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025?

Como pasa con los ahora exparticipantes del reality de la vida en vivo, Karina ha venido enterándose poco a poco de lo que sus excompañeros piensan y otras dinámicas desde el exterior, así que la modelo tuvo la oportunidad de comunicarse por última vez con el Top 9 de La casa de los famosos Colombia.

Karina García se desquitó en la conexión en vivo. En el set de La casa de los famosos, junto a Marcelo Cezán y Carla Giraldo, la más reciente eliminada confesó que ha tenido muchos sentimientos y se encuentra en shock, pero afronta la realidad.

Karina García habló con sus ahora excompañeros de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Karina García Karina García es eliminada con votos negativos de La casa de los famosos Colombia: ¡No alcanzó al Top 9!

Tras ver las reacciones de los famosos que provocó su salida del reality, Karina comunicó que desea soltar, aunque resaltó que le hicieron mucho daño. "Todo en la vida se paga", relató.

¿Cuáles fueron los contundentes mensajes de Karina García en su última conexión con La casa de los famosos Colombia?

Tras un saludo, la 'bomba sexy' del reality de la vida en vivo fue contundente. Lo primero que expresó fue que le alegra verlos, está feliz y muy bien. Comenzó agradeciéndole a 'El Flaco' Solórzano por sus consejos, pero lo advirtió de una mujer con "pelito azul", mientras que, a Mateo le comentó que tiene luz y a Camilo le expresó que le cae bien.

Artículos relacionados Karina García Mariana Zapata llora al recordar amistad con Karina tras La casa de los famosos: "No fue por un hombre"

Karina se desquitó con La Toxi costeña, pues manifestó que su examiga está celosa de ella y Andrés Altafulla, además, le contó que si quiere le da consejos para que deje de ser tan vulgar; esto descontroló a la costeña y fue grosera en plena gala en vivo.

En la misma línea, Karina tildó de "amiga narcisista" a Yina Calderón, le comentó que ya entendía por qué no sonreía y es porque no tiene nada bueno que dar, a la vez que también le ofreció sus consejos para que aprenda a conquistar. A Emiro Navarro lo invitó a dejar de verse malévolo porque no es su esencia y a La Jesuu le agradeció.

Adicionalmente, a Andrés Altafulla le reiteró lo mucho que lo quiere y aseguró que se va a encargar para que él llegue a la final del reality de la vida en vivo.

No te pierdas nada de lo que ocurre en La casa de los famosos Colombia 2025 descargando gratos la app del Canal RCN. Clic aquí.