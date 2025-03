La influenciadora Karina García reaccionó tras la decisión que realizó la Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia al no salvarla y enviar a la placa de nominación al creador de contenido la Liendra.

La cantante la Toxi Costeña obtuvo el beneficio de intercambiar a un nominado por alguien que no estuvieran en la placa luego de contestar la llamada del teléfono este viernes 14 de marzo.

Durante la gala la artista decidió salvar a la actriz Lady Tabares, que hace parte de su equipo 'Chicas fuego' y enviar a la placa al influenciador la Liendra, con quien ha tenido varias diferencias en los últimos.

Tras terminarse la gala, la influenciadora Karina García no pudo contener el llanto, asegurando que con la Liendra en la placa siente más riesgo de quedar eliminada, pues es un competidor muy fuerte.

La empresaria Yina Calderón decidió darle palabras de aliento al respecto destacando que la apoyará para que pueda regresar a la competencia.

"Aquí no comen de seguidores, aquí no comen de nada. Acuérdate de mis palabras, vamos a unirnos, a trabajar juntas, vamos a apoyar. Usted es capaz, Colombia sabe que usted es bacana, chévere, usted va a entrar. Ahí no hay nadie intocable, es hora de bajarle el humo a muchas personas, tranquila", dijo.