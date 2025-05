La influenciadora Karina García reveló la razón por la que la decidió no nominar a la empresaria Yina Calderón tras salir de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Epa Colombia ¿Cómo reaccionó Epa Colombia al saber que Yina Calderón regaló la cadena que le dio?

¿Qué dijo Karina García sobre Yina Calderón tras salir de La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido decidió dejar nominada a la cantante la Toxi Costeña luego de haber quedado eliminada tras haber obtenido el mayor porcentaje de votación en negativo por parte del público.

En entrevista en el 'After' la paisa fue interrogada sobre por qué no dejó nominada a Yina Calderón, si fue con quien protagonizó más diferencias en la competencia, a lo que ella detalló que no quería seguir con dicha rivalidad.

"Sí me pasó dejarla a ella nominada, pero es que quiero soltar porque siento que Yina me hizo bastante daño, entonces quiero soltar, perdonar, tengo que hacer un trabajo muy grande", dijo.

Artículos relacionados Karina García Karina García es eliminada con votos negativos de La casa de los famosos Colombia: ¡No alcanzó al Top 9!

¿Qué opina Karina García sobre por qué Yina Calderón se comportó así con ella en La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora también fue cuestionada sobre qué opinaba sobre el cambio que tuvo Yina Calderón hacia ella, donde detalló que esperaba dar esa opinión con más calma desde su casa, pero adelantó que sentía que fue por cuestión de la competencia, pues considera que no solo Yina, sino sus demás excompañeros la empezaron a ver como una fuerte competidora y por eso comenzaron a relucir problemas del pasado que ya se habían solucionado.

Artículos relacionados La casa de los famosos El Jefe les hizo un nuevo llamado de atención a los participantes en La casa de los famosos Colombia

Por ahora, Karina García se mostró muy tranquila y agradecida con los millones de fanáticos que la apoyaron durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reiterando que, aunque quería llegar a la final, la campaña en su contra no se lo permitió, pero está satisfecha con el que trabajo que realizó dentro del juego.

Por el momento, Altafulla y la Toxi Costeña son los famosos que se encuentran en placa de nominación y en riesgo de salir de la competencia en una semana con doble eliminación, pues el miércoles saldrá un famoso y el domingo otro participante.