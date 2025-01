Antes de convertirse en influenciadora y creadora de contenido, Karina García fue enfermera. Sí, la también modelo ejerció en el área de la salud y contó su anécdota de vida a Marlon Solórzano.

La historia de Karina llama la atención por el hecho de que la influencer tiene dos hijos, quedó en embarazo muy joven e independientemente de ello logró convertirse en enfermera; de hecho, en su momento, reveló que su sueño era ser médica.

Sin embargo, la vida de la paisa dio un giro total y resultó adentrándose en el mundo de las redes sociales. No obstante, antes de ello, le contó a Marlon que no le tocó para nada fácil.

En una conversación que tuvieron en el gimnasio de La casa de los famosos, la modelo precisó que pasó de trabajar en un hospital a tener su propio tiempo. Estando en el área de la salud, se forjó como ser humano, detalló.

"Eso fue (trabajar en un hospital) lo que a mí me dio de comer y me forjó... Ahí aprendí a ser humana, persona, cuando fui enfermera es algo demasiado fuert3 para un ser humano. Ver personas en un estado de vulnerabilidad demasiado grande", expresó García.

En la misma corriente de ideas, la famosa indicó que pasó por urgencias, maternidad, cardiología y otras especialidades, eso sí, comentó que no le gustaba la pediatría porque le afectaba.

"Y cuando yo no estaba feliz con esos horarios, me sentía mal, muy cansada... Eso es complicado, pero, bueno, yo lo disfruté hasta cierto punto. Era por vocación... la enfermería como tal es muy mal paga", sentenció Karina.

Adicionalmente, la creadora de contenido le reveló a Marlon que ella empezó a atraer las cosas, de modo que mientras estaba en el hospital se imaginaba viajando por el mundo.

"Madrugaba a las 3:00 de la mañana de Don Matías (pueblo) a Medellín a tomar el metro, eso era un boleo, también metrocable... Llegaba al hospital, era un trayecto muy largo, y decía yo ya no soy feliz con este trabajo y para mí el éxito es hacer lo que le hace feliz... Y empecé a actuar molestando en el hospital, poco a poco eso se empezó a dar y me escribieron para modelar, aunque no creía en mí", finalizó Karina García.