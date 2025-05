La influenciadora Karina García opinó sobre los cantantes la Toxi Costeña y Altafulla en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido estuvo en entrevista en 'Mañana Express' y allí fue interrogada sobre si considera que la Toxi Costeña está enamorada de Altafulla debido a los rumores que se generaron al respecto dentro de la competencia tras el cambio que tuvo la cantante con ella y con el artista.

La paisa confirmó que esa especulación jamás surgió de ella como muchos de ellos señalaron, pero confesó que sí cree que ella siente algo por él porque no fue normal su comportamiento a ambos.

"Ella empezó súper rara y seguramente las otras personas lo empezaron a notar, yo no la odio, ella me ha sorprendido (...) no sé si está enamorada, pero yo estoy segura que algo sí siente porque no es normal ese comportamiento hacia mí diciendo que 'yo hago esto, que cochina, que yo sé hacer otra cosa cuando ella me motivaba", dijo.