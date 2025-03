Pasaron las primeras horas desde el momento en el que Laura González se convirtió en la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 2025. Tras el ingreso, se presentó una discusión entre la nueva y Karina García.

Karina y Laura no se habían visto antes, pero tenían conocimiento de que existían. Al parecer, la influencer se entrometió en una relación que tuvo la más reciente integrante.

Pues bien, Karina le contestó a Laura que "trabajara en su seguridad" y como líder de la semana eligió que fuese parte del cuarto fuego. Al siguiente día, la influenciadora no aguantó y quebró en llanto.

En el cuarto del líder, García rompió en llanto y se desahogó con las 'chicas fuego' y Emiro Navarro. Según la modelo, la situación que vivió con Laura González no es algo nuevo, ya que no es la primera vez que la tildan de "quita maridos".

"Toda la vida me ha pasado esto, o sea, es muy difícil que a donde yo quiera que vaya siempre me pasa con las mujeres... Yo estoy muy cansada, con todas las mujeres trato de ayudarlas, de que se vean bonitas, empoderarlas y siempre me terminan tirando por una u otra razón", expresó Karina García llorando en La casa de los famosos Colombia.