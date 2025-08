Yailin ‘La más viral’ y Anuel AA volvieron a ser tendencia en las redes sociales y portales de noticias, luego de que la cantante presumiera que estaba en uno de los conciertos de su ex y padre de su hija Cattleya, pues avivaron los rumores de que podría haber reconciliación entre una de las parejas más polémicas de los últimos años.

Artículos relacionados Anuel AA Anuel sorprende al interpretar su canción con Karol G frente a Yailin | VIDEO

¿Habría reconciliación entre Yailin ‘la más viral’ y Anuel AA?

Aunque se desconoce los motivos de lo que pasó en el interior de su familia, Yailin ha permitido que su hija Cattleya esté más cerca de su padre, pues cuando ellos terminaron su relación, inició una disputa por la pequeña y hasta la misma artista habría revelado que al parecer, Anuel no respondía económicamente por la niña, así como tampoco se hacía responsable de su hijo mayor.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Valentina Taguado mostró las quemaduras que sufrió en MasterChef Celebrity

Luego de presumir que estaba en el concierto de Anuel, Yailin ha revelado más detalles en sus historias de Instagram, en donde relaciona a su hija con el cantante, lo que sigue sorprendiendo a los usuarios de redes sociales, quienes aún no entienden qué es lo que pasa entre la famosa expareja, que no responde si hay o no una reconciliación.

¿Cuál fue la historia de Yailin en donde se muestra cercana a Anuel AA?

En las últimas horas de este sábado 2 de agosto, Yailin compartió una historia en donde sale una foto de Cattleya en el último post de Anuel AA y ella misma escribió: “besitos a papi”, lo que volvió a desatar comentarios en internet, en donde se asume que hay algún tipo de cercanía entre la expareja.

¿Por qué terminaron Yailin ‘La más viral’ y Anuel AA?

Luego de haber terminado su relación hace casi dos años, Yailin y Anuel vivieron sus propias polémicas por aparte, pues Anuel AA volvió a ser padre con Laury Saavedra y Yailin vivió una gran polémica con Tekashi 6ix9ine porque al parecer, el rapero no la trataba muy bien y vivían un noviazgo bastante tóxico.

Artículos relacionados Norma Nivia Norma Nivia presumió el regalo que le dio Mateo Varela: “sin ningún motivo”

Por esa misma toxicidad, es que se especula que Anuel y Yailin habrían terminado su relación, pues se dice que hubo infidelidad por parte del cantante y también, se dice que pudo haber malos tratos dentro del hogar de los artistas.