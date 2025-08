Exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que está siendo amenazada

La modelo y presentadora Laura González, reconocida por su paso por La casa de los famosos Colombia, sorprendió recientemente al revelar un difícil momento personal que atraviesa tras su regreso a Colombia.

Luego de compartir en redes sociales los detalles de un viaje soñado por Dubái, la exreina de belleza rompió el silencio y confesó que hoy vive con preocupación por su seguridad y la de su familia.

Laura González vive momento angustiante tras viaje a Dubái. (Foto Canal RCN)

¿Qué le ocurrió a Laura González tras su viaje a Dubái?

La exreina de belleza y modelo Laura González, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia, atraviesa un momento delicado tras regresar de un viaje que prometía ser inolvidable.

Lo que comenzó como una aventura entre compromisos profesionales y romance, terminó con un regreso silencioso y rodeado de preocupación.

En un mensaje de voz revelado por Ariel Osorio en el programa La corona TV, Laura expresó que comenzó a recibir amenazas que la llevaron a temer por su bienestar y el de sus familiares. Sin entrar en detalles, señaló que la situación es seria y que pronto dará su testimonio completo en televisión.

“Temo por mi vida porque hay ciertas amenazas, ciertas personas malintencionadas […] Pues hay mil cosas que me tienen a mi preocupada y a mi familia”, dijo la también presentadora.

¿Qué hacía la exparticipante de La casa de los famosos, Laura González, en Dubái?

A través de sus redes sociales, Laura compartió con entusiasmo que había emprendido un viaje hacia Dubái, motivada tanto por asuntos laborales como personales.

Según relató el programa La corona TV, el objetivo principal del viaje era cerrar un negocio relacionado con una empresa de la cual es socia.

Durante los primeros días, las imágenes en su perfil reflejaban glamour y felicidad: cenas elegantes, recorridos en vehículos de alta gama, y hasta un paseo romántico en yate con su nueva pareja sentimental.

Laura González confesó temer por su seguridad y la de sus seres queridos. (Foto Canal RCN)

Incluso llegó a compartir una fotografía junto a él, con la frase “Con mi viejito”, como una respuesta a quienes especulaban sobre la diferencia de edad entre ambos.

¿Quién es la persona que está amenazando a Laura González, exparticipante de La casa de los famosos?

Aunque González no ha dado nombres ni ha hecho una denuncia pública, allegados a la presentadora sugieren que el hombre con el que mantenía una relación en Dubái estaría relacionado con lo que ha venido ocurriendo.

Esta posibilidad explicaría el regreso inesperado al país y el silencio que mantuvo por algunos días, hasta ahora que decidió hablar.

Laura no ha ofrecido una declaración oficial o entrevista completa, pero en su mensaje dejó claro que la situación la llevó a tomar la decisión de quedarse en Colombia. “Ya no me voy”, afirmó, dejando entrever que priorizará su seguridad y la de los suyos.

En medio del revuelo en redes, sus seguidores han expresado apoyo y preocupación, mientras esperan conocer la versión completa de lo ocurrido. Por ahora, como la misma Laura dijo: “No todo lo que brilla es oro”.