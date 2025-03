En La casa de los famosos Colombia 2025, Karina García ha sido tachada por su estilo y forma de vestir. Son diversos los momentos en donde la influenciadora paisa se ha mostrado afectada, pero resulta que afirmó que no va a cambiar la manera como se proyecta en la producción del Canal RCN.

Conversando con Yina Calderón y Lady Tabares, la también modelo aseguró que no va a cambiar su estilo por nada ni por nadie en La casa de los famosos Colombia. De hecho, indicó que la presentadora Carla Giraldo la aclamó y, además, recibió una carta por parte de su mejor amigo donde le escribió que siguiera de la forma como va.

"A mí me encanta así, ser así, y yo así me voy a quedar... Carla ayer me dijo 'me encanta que te estés poniendo minifalda', para mí eso también es un mensaje", expresó Karina García.