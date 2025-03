El look de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025 suele ser llamativo, especialmente cuando la influenciadora antioqueña se pone pelucas.

Artículos relacionados Yina Calderón Ex de Karina respondió al supuesto beso con Yina Calderón: "No sería capaz"

¿Cómo son las pelucas de Melissa Gate?

Son varias las pelucas que la creadora de contenido tiene y una buena cantidad de internautas dice que todo le queda bien. Sin embargo, sucedió algo que muchos pensaron que no iba a pasar: Melissa se puso una peluca de Yina Calderón.

No se puede esconder que Melissa Gate y Yina Calderón no tienen una buena relación en La casa de los famosos Colombia, aunque en los últimos días la relación ha venido mejorando en el sentido de que no se lanzan álgidas palabras.

Sin embargo, ninguna de las participantes del reality del Canal RCN se habla; de hecho, hacen como si no existieran.

Melissa Gate con una de sus pelucas.

Artículos relacionados Emiro Navarro ¡Qué risa! Emiro Navarro presentó su talento cantando ópera en La casa de los famosos Colombia

¿Por qué Melissa Gate se puso la peluca de Yina Calderón en La casa de los famosos 2025?

Resulta que Melissa Gate se estaba probando una peluca risada de color negro que suele utilizar Emiro Navarro y, por sorpresa, le lució. Inclusive, la actriz Norma Nivia le dijo a la influenciadora que el rostro de la paisa estaba adoptado para ponerse pelucas.

Por su parte, Emiro Navarro le expresó a Melissa que a él no se le ve tan bien como a su compañera de reality.

No obstante, pasó que Melissa se puso a escondidas una peluca crespa que le trajeron a Yina Calderón. Emiro fue el encargado de convencer a la paisa para que hiciera esto.

Artículos relacionados Luis Fernando Salas El Negro Salas cree que los lavaplatos están en su contra en La casa de los famosos: "Déjame hablar"

¿Qué dijo Melissa Gate de la peluca de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Rápidamente, Gate se puso la peluca de la empresaria de fajas y Emiro quedó totalmente asombrado porque también le lució a su colega de redes sociales.

"A mí también me luce el negro. Está bonita, está muy bien, aunque la suya (la peluca de Emiro Navarro) es mejor, la suya es de pelo natural", opinó Melissa Gate sobre la peluca de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.

En adición, la antioqueña recordó que La Jesuu, antes de ser eliminada del reality en vivo, le comentó que le iba a mandar una peluca y todavía no ha cumplido con ello.

La casa de los famosos Colombia 2025 es tendencia digital, no te la pierdas descargando gratis la app del Canal RCN. Clic aquí.