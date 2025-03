La influenciadora Karina García se sinceró en La casa de los famosos Colombia sobre cómo ha sido en sus relaciones amorosas.

En conversación con José Rodríguez, la creadora de contenido habló de lo "tremenda" que fue con los hombres, pero cuánto ha aprendido de eso.

Según contó fue infiel y disfrutó bastante su soltería conociendo varias personas.

Sin embargo, aclaró que ahora cuida mucho su energía y no está con un hombre por estarlo, sino porque realmente quiere.

El actor aprovechó para cuestionarla sobre si en algún momento ha estado un con un empresario con el que haya sido tan libre y este le haya puesto su freno, a lo que ella respondió que no porque le da miedo.

"A mí sí me pasa mucho eso, pero como yo soy mamá, yo ya no pienso en mí, sino en mis niños, yo vivo muy bien gracias a mí, pero sí he sido muy dulce para eso. Me han pasado cosas muy curiosas, yo tuve un novio, que yo ya lo dije, un día me dio una tarjeta ilimitada, eso fue un escándalo; después de una persona intentado conquistarme y yo no, no porque es de ese mundo y un día me mandó un carro, un Mercedes y yo se lo devolví porque precisamente me da miedo", dijo.