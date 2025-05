La semana del apocalipsis en La casa de los famosos Colombia tiene a todos al borde de la locura. Los nominados ya comenzaron sus campañas para pedirle a su fanaticada por quién votar, pues recordemos que las votaciones siguen siendo en negativo.

Por esta razón, Karina García se dirigió a sus seguidores, equipo de trabajo y amigos en busca de apoyo, entre ellos Marcela Reyes, quien la acusó recientemente de haberla traicionado con su exesposo, B-King.

¿Cuál fue el mensaje que Karina García le envió a Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia?

Sin tener ni idea de la polémica que está ocurriendo actualmente en el mundo real entre Marcela Reyes y B-King, en la que se está viendo directamente involucrada al ser acusada de haberle sido infiel con ella, Karina García envió un emotivo mensaje desde el interior de La casa de los famosos Colombia en el que incluyó a la DJ.

Karina García valoró el respaldo de Marcela Reyes durante su paso por La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Todo sucedió cuando Karina notó que varios de sus compañeros estaban impulsando una campaña para que sus fandoms votaran por ella con el objetivo de que sea la próxima eliminada. Ante esto, Karina le habló a las cámaras y se mostró vulnerable. “Esta vez, siento que con la campaña que están haciendo para que me saquen de La casa de los famosos Colombia es posible que me vaya. Y si me toca irme el domingo, me voy con la frente en alto”, expresó.

Además, no dudó en agradecerle tanto a sus seguidores como a su equipo de trabajo y amigos, entre los que mencionó a Marcela Reyes, por todo el apoyo brindado desde afuera.

“A todo mi equipo de trabajo, gracias. David, Camilo, Marcela Reyes, todos mis amigos. Yo sé que se han esforzado mucho, yo sé que me han defendido un montón. Si aquí llegó mi final, no importa, vamos con toda”.

¿Quiénes conforman la placa de esta semana en La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que Karina García comparte Placa con gran parte de los participantes de La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, vale la pena aclarar que a la fecha 8 de mayo del 2025 el resultado de la placa es parcial, ya que aún falta que el líder o quien robe la salvación haga uso de este beneficio.

En este contexto quienes conforman la placa parcial son: Fernando Solórzano, La Toxi Costeña, Camilo Trujillo, Karina García, Melissa Gate, Yina, Altafulla y La Jesuu.