Karina García compartió en La casa de los famosos Colombia, su hombre ideal. En esta ocasión, reveló cuáles son sus gustos y el prototipo de hombre que quiere en su vida.

¿Cuál es el prototipo de hombre de Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Karina García tuvo una conversación con Yina Calderón en la que confesó qué es lo primero que le nota a un hombre. Reveló que le atraen los hombres que la empoderan y le brindan seguridad, ya que para ella es fundamental sentirse orgullosa y segura de la persona que tiene a su lado.

"A mí me encanta que me enamoren con su personalidad. A mí me gusta un hombre que trabaje, a mi me gusta un hombre que tenga más que yo, que me sume", expresó Karina García en La casa de los famosos.

Además, Karina destacó que le atrae un hombre que la inspire a ser mejor cada día. Para ella, la admiración mutua es clave en una relación.

Sin embargo, también fue clara al decir que no está dispuesta a conformarse con menos, y que no aceptaría estar con un hombre que no sea próspero o que no tenga metas claras en la vida.

"Si un hombre va a estar conmigo, me tiene que sumar, valores, principios y obviamente estabilidad económica, que sea un buen trabajador", compartió Karina en La casa de los famosos.

¿Qué pasó entre Karina García y Marlon Solórzano en La casa de los famosos Colombia?

Cabe recordar que Karina García y Marlon Solórzano desarrollaron una notable cercanía durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

A lo largo de la competencia, ambos participantes tuvieron la oportunidad de conocerse mejor, compartir momentos significativos y fortalecer su vínculo dentro del reality.

¿Cuál fue la reacción de Marlon Solórzano tras conocer las respuestas de Karina en La casa de los famosos?

Ante esta situación, Marlon Solórzano compartió su opinión sobre Karina García, expresando que desde su salida de la competencia, ha estado solo y no tiene ningún vínculo con la creadora de contenido.

"Yo estoy solo!, cuando esté con alguien yo les contaré... y que piensan ustedes de este video? Me da a pensar muchas cosas..pero por que las personas tienen que suponer?", compartió Marlon Solórzano vía Instagram.