Jurado de MasterChef lanzó un llamado de atención a los participantes: ¿qué pasó?

El capítulo 31 de MasterChef Celebrity estuvo marcado por un inesperado llamado de atención por parte del jurado y la presentadora Claudia Bahamón hacia los participantes que actualmente se encuentran en competencia.

Momentos antes de revelar en qué consistiría el reto de este viernes 25 de julio, Claudia Bahamón tocó un tema crucial en la competencia de MasterChef Celebrity: la importancia de la competitividad, algo con lo que el jurado estuvo completamente de acuerdo.

La presentadora aprovechó que Alejandra Ávila había obtenido una ventaja tras ganar el reto anterior para recordarles a los participantes que, aunque habían formado una linda amistad, seguían en una competencia en la que solo unos pocos llegarían a la final y únicamente uno se coronaría como ganador.

Esto se mencionó porque Alejandra debía tomar decisiones clave que podrían cambiar el rumbo del juego, al menos en el reto del día.

“Estamos en una competencia, y a mí me gusta cuando llegamos a este punto y más adelante también, porque a mí me gusta competir, me gusta ganar. Cuando yo les pido y los incito a ir por un camino competitivo, a veces la gente dice: ‘ay, tan cizañera’, pero estamos en una competencia”, expresó Claudia.