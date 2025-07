Julián Zuluaga recibió llamado de atención en MasterChef

Este lunes 30 de junio, los participantes se enfrentaron a su primer reto creativo, con la repostería como protagonista. Aunque Julián Zuluaga tenía el delantal negro, decidió intervenir de una manera peculiar que terminó por costarle un llamado de atención.

¿Cuál fue el llamado de atención que recibió Julián Zuluaga en MasterChef?

Luego de varios minutos desde que inició el reto creativo de este lunes, Julián Zuluaga decidió realizar una ronda en las estaciones de MasterChef Celebrity en la que sus compañeros con delantal blanco se encontraban realizando sus preparaciones para lograr alcanzar un pin de inmunidad.

¿Por qué Julián Zuluaga recibió un llamado de atención en MasterChef Celebrity? (Foto Canal RCN).

Aunque el joven actor realizó este recorrido con la intención de amenizar el ambiente y desestresar a los participantes, su idea no resultó como quería, pues al llegar a la estación de Michelle, Higuita y Ricardo recibió un llamado de atención por parte de Valentina Taguado, quien se encontraba en el balcón junto a Yepes.

La locutora le pidió que guardara silencio, especialmente con Michelle, Higuita y Ricardo, ya que la actriz se encontraba bastante estresada con el reto y él lo único que estaba haciendo era empeorar el ambiente.

El incidente dejó en evidencia la tensión que se vive en la cocina de MasterChef Celebrity, donde cada segundo cuenta y cualquier distracción puede influir en el resultado final del reto.

¿Por qué Julián Zuluaga se llevó el delantal negro en MasterChef?

Julián Zuluaga no participó en el reciente reto creativo de MasterChef Celebrity debido a que venía cargando el temido delantal negro. En el reto anterior, el actor presentó un plato que no cumplió con sus propias expectativas y que fue duramente criticado por el jurado.

Julián Zuluaga recibió un inesperado llamado de atención en MasterChef. (Foto Canal RCN).

Una confusión durante la preparación lo llevó a entregar un platillo poco apetitoso, lo cual no fue bien recibido por los chefs. Jorge Rausch, en particular, le hizo una fuerte advertencia: “Si tengo que sacarlo, lo saco”, sentenció, dejando claro que, si no se ponía serio a estudiar, podría ser eliminado.