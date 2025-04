Las relaciones en La casa de los famosos Colombia al parecer no pasan por su mejor momento, pues así quedó registrado en las últimas horas, luego de que Norma Nivia se mostrara muy en desacuerdo con algunos comentarios que hizo su compañera Melissa Gate.

Norma Nivia no ocultó su disgustó con Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia

Y es que, de acuerdo con las declaraciones de la creadora de contenido, en las últimas horas el ambiente en la casa es cada vez más “ameno, más hostil”, pues según ella, ahora es mucho más evidente cómo los grupos se han ido marcando, situación que la ha llevado a tomar distancia ya que no le interesa hacer parte de las estrategias de sus compañeros para asegurar su permanencia, “a mí déjenme en paz”, señaló.

Durante su discurso ante las cámaras de la casa más famosa del país, Melissa no perdió la oportunidad para referirse a su público y enviarle unas palabras de agradecimiento por el apoyo que ha recibido a lo largo de su paso por la competencia.

“Si me toca ir a placa pendientes de estar votando, gracias a todas las personas que se toman el trabajo de votar, de comentar y hacer que yo esté acá very good”, dijo la polémica influencer antioqueña que, segundos más tarde no dudó en comentar que ahora se dispondría a hacerle “la vida imposible” a sus compañeros.

El comentario de Melissa Gate que le molestó a Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia

Dicho esto, Gate, fiel a su humor y personalidad, decidió hacer un par de comentarios que, sin querer, terminaron elevando los ánimos de la casa, especialmente de Norma Nivia, quien de inmediato le respondió sin ningún tipo de titubeo.

“Consumidos, consumidos en el juego”, dijo Melissa. Por su parte, la actriz, respondió: “consumidos sus compañeros”, con un tono que dejó en evidencia su desagrado con lo mencionado por su amiga.

Ante la afirmación de la intérprete tolimense, Gate no lo pensó dos veces y, sin filtros, respondió con una de sus tantas frases célebres, asegurando que solo hizo un “comentario al aire y a alguien le cayó”.