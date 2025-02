El cantante de reguetón Santiago Mesa Velásquez, conocido como Smayv, se pronunció sobre su faceta como padre del hijo que tiene con la influenciadora Karina García a quien llamaron Valentino y está cerca de cumplir cinco años de edad.

El artista mencionó en entrevista con Dímelo King, que pese a las acusaciones que ha hecho la influenciadora en su contra asegurando que fue un “mantenido” durante los cinco años de relación que tuvieron, él es un gran padre.

“Yo mantengo con mi hijo, a mí no me da pena mostrarlo, ella nunca lo muestra y ella tendrá sus razones y no la juzgo (…) A mí la vida personal de Karina no me importa, pero lo que pase con mi niño me importa todo (…) ella como padre de mí no tiene nada qué decir”, confesó.