El influenciador Emiro Navarro decidió nominar a Alerta en La casa de los famosos Colombia, dejándolo en riesgo de ser eliminado.

El creador de contenido Emiro Navarro contaba con el poder de nominar a alguno de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia debido a que logró ganarse el liderazgo de la semana tras haber triunfado en la prueba el pasado lunes 17 de marzo.

Luego de una nominación épica, única e histórica, donde el Jefe decidió hacer una actividad diferente, en las que los famosos tuvieron que conformar parejas y luego elegir cuál de los dos quedaba nominado y cuál quedaba salvado, la mitad de los famosos cayeron en placa.

El joven decidió enviar a la placa a Alerta luego de ser cuestionado por los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán durante la gala de este miércoles 19 de marzo.

Emiro Navarro argumentó que lo nominó porque no tenía más opción debido a que las opciones que tenía pensadas ya habían caído en placa.

"Es una decisión muy difícil para mí, se me salieron las cosas de control, me cogen así de sorpresa y quiero decir que en vista de que no tengo nada más qué hacer y que yo también soy partidario de que no hay que tener un conflicto para nominar, mi nominado es Alerta", expresó.