Uno de los temas de La casa de los famosos Colombia que sin duda sigue causando revuelo, es la reciente expulsión de Andrés Altafulla, decisión que Emiro Navarro tuvo que tomar durante la noche de nominaciones del pasado miércoles 23 de abril.

En medio de una interesante conversación que sostuvieron Emiro y Yina Calderón frente a las cámaras, el joven influenciador respondió a una controversial pregunta que quiso hacerle la también creadora digital, y es sobre si dada una situación similar, en la que nuevamente tuviera que elegir a uno de sus compañeros para expulsarlo de la casa, él haría lo mismo con La Jesuu, quien, recordemos, fue “resucitada” por ‘La Toxi Costeña’ y volverá a la competencia.

Y es que, cabe mencionar, que el motivo de la pregunta de Calderón surgió a raíz del argumento que dio Navarro para expulsar a Altafulla, que fue precisamente el poco tiempo que llevaba en el juego, a diferencia de sus demás compañeros, hecho que puso a pensar al creador de contenido quien fue claro al dar a conocer su punto de vista.

“Pues obviamente sabemos que la Jesuu tuvo un descache acá, bueno lleva dos meses sin estar en el juego, tenemos ver cómo se acopla, porque me imagino que viene con información”, fueron las primeras palabras de Emiro. Por su parte, Yina no se quedó callada, y, fiel a su personalidad, dejó ver no solo que le entusiasma la idea de su reingreso, sino también lo mucho que espera que la caleña venga disciplinada y enfocada con mostrar lo mejor de sí misma en el reality.