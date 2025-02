La cantante Cindy Ávila mejor conocida como La Toxi Costeña abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia para contar detalles de su vida privada y de sus dos hijos.

La cantante se volvió famosa luego de lanzar una pegajosa canción llamada "Macta llega", un sencillo musical que la dio a conocer en Colombia gracias a la gran viralización que tuvo la letra de esta.

Aunque la joven de Sincelejo se ve como una persona alegre, extrovertida y divertida en el reality del Canal RCN, su historia de vida es bastante fuerte y de superación.

Precisamente, La Toxi Costeña abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia en la dinámica de 'La línea de la vida' para contar detalles inéditos de su vida.

Cindy Ávila reveló que su mamá la echó de la casa cuando tenía 15 años, motivo por el que tuvo que vivir en la calle y buscar la forma de ganarse la vida. Algo le hizo ganar caracter y personalidad.

La influenciadora en la dinámica de 'La línea de la vida' tocó el tema de sus hijos, contó que el mayor, quien se llama Johan, tiene 15 años y la menor 9 años dedad, revelando que son de papás diferentes.

Frente al tema de la maternidad, La Toxi Costeña reveló que fue algo que le cambió la vida, ya que cuando llegó su hijo mayor, ella sentía que no tenía ningún motivo para vivir.

Decido tener a mi hijo por sobre todas las cosas, pasé mucha hambre, es más, yo creía que el bebé iba a nacer flaco o muy mal. Tengo a mi hijo, Johan. La primera persona que me dijo ‘te amo’ y me abrazó fue mi hijo, yo no sabía qué era eso, él me dio vida.