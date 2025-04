'El Negro' Salas respondió a quienes lo llamaron “mueble”

'El Negro' Salas se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia y tras tener un breve acercamiento al mundo real el actor no dudó en responder a aquellos que lo llamaron “mueble” durante su estancia en el reality de la vida en vivo.

¿Qué dijo ‘El negro’ Salas a quienes lo calificaron de “mueble” en La casa de los famosos?

En entrevista con un programa radial de La Mega, 'El Negro' Salas habló sobre diferentes temas que ocurrieron dentro de La casa de los famosos Colombia en los que se vio envuelto, uno de ellos sobre los constantes calificativos que recibía dentro del reality. Pues recordemos que en diversas ocasiones el actor fue calificado como un “mueble” más de la afamada casa haciendo referencia a que no brindaba contenido.

Ante esto, ‘El negro’ Salas se defendió al mencionar todas las secciones que él tenía dentro de La casa de los famosos Colombia y que no era un “mueble” como muchos lo afirmaban. Entre las dinámicas que destacó fue su sección llamada ‘El café de la mañana’ a la que invitaba un participante para hablar de diversos temas.

"Realmente es la percepción de cada uno y para mí está bien. Adentro de la casa yo hacia todos los días 'El café de la mañana'. Desde el día uno me senté al lado de la máquina, sentaba a un compañero, hacia una especie de entrevista”, comentó.

¿Qué otra sección tenía ‘El negro’ Salas en La casa de los famosos Colombia?

Además de esto, ‘El negro’ Salas destacó otras secciones que tenía dentro del afamado reality entre las que destacó su rol como Lavaplatos y las dinámicas que hacía con ellos, y una sección con Camilo Trujillo.

‘El Negro’ Salas responde tras ser llamado “mueble”. (Foto Canal RCN).

Fui Lavaplatos en la mañana con Alerta, en la tarde con los chicos. Tenía con Camilo una sección que se llamaba los psicolócos. O sea, tenía varias secciones, lo que pasa es que no tenía ninguna sección en el loft, porque un par que le propuse al jefe me dijo: ya hay una similar, esa no me sirve”.