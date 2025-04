En La casa de los famosos Colombia 2025, ha sido notoria la rivalidad que nació entre Mateo Varela 'Peluche' y Karina García.

Aunque en un principio, el deportista y la influenciadora tenían una grata relación, eso fue cambiando hasta el punto en el que en los posicionamientos Karina le dijo "ardido" a Peluche, mientras que él le respondió que ella no era el centro de atención del reality.

En efecto, la dupla de participantes de La casa de los famosos se declaró la guerra e incluso todo parece ser que no van a descansar hasta alguno de los dos sea eliminado del formato de convivencia.

Resulta que en su momento Mateo se mostró muy interesado hacia Karina y los internautas revivieron el día en el que el deportista le dijo "mi amor" a la influenciadora. Esto sucedió antes de que Karina hubiese tenido el corto romance con Marlon Solórzano y Mateo se encontrara al lado de Norma Nivia.

Al comienzo del reality del Canal RCN, Peluche se le acercó a Karina y le coqueteó. De hecho, el hombre le dijo a la modelo que era tímido, pero que deseaba ver qué pasaba con ella.

"Yo no soy raro, sino que yo soy tímido... No es una táctica, mi amor", le expresó Mateo a Karina.

La modelo le respondió al deportista que no creía que fuese tímido, así que él le dijo que se comportaba raro cuando le parecía "bonita" una mujer y era a la que menos abrazaba.

"Yo soy una huev4 porque cuando a mí más o menos me parece bonita alguien es a la que menos abrazo, o sea, yo soy muy de abrazos y ya me lo han criticado... Y la que me gusta soy como que me aparto, pero, pues, mientras cojo costumbre, mientras cojo confianza", complementó Mateo Varela 'Peluche'.