Fernando Solórzano, más conocido como 'El Flaco' Solórzano, alegró a sus seguidores, pues el actor volverá a las pantallas de televisión. Esta vez el artista cartagenero no interpretará un papel de novela, sino que se convirtió en participante oficial de La casa de los famosos Colombia 2025, el reality que promete grandes sorpresas y queda poco para que comience en el Canal RCN.

Como sucede con todos los participantes de La casa de los famosos, hay datos que ellos mismos comparten en las redes sociales. Precisamente, 'El Flaco' charló con Entretenimiento RCN en la sección de 'más claro imposible', allí dio una que otra opinión sobre el reality en vivo, que usualmente es tendencia digital.

Artículos relacionados Norma Nivia Este es el lugar donde nació Norma Nivia de La casa de los famosos, ¿es colombiana o extrajera?

¿Por qué 'El Flaco' Solórzano aceptó entrar a La casa de los famosos Colombia 2025?

De acuerdo con Solórzano, por varias noches pensó junto a su novia, Lorena Altamirano, si aceptar o no la propuesta de La casa de los famosos. Luego de meditarlo, se sumó al reto porque en esta producción puede sacar cosas positivas en el ámbito profesional y personal.

Sin embargo, ser parte de La casa de los famosos Colombia no es una tarea fácil; de hecho, 'El Flaco' manifestó que lo más difícil de su participación, aparte de no estar con su compañera sentimental, será no leer, no escuchar música y no comer chontaduro.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra responde preguntas incómodas de su exnovia y La casa de los famosos: "Habría problemas"

¿Qué no soportaría 'El Flaco' Solórzano dentro de La casa de los famosos Colombia?

El habitante que hace poco se reveló para La casa de los famosos dijo que su novia Lorena lo sentenció, en el sentido de que pusiera cuidado con comportarse mal en el reality porque lo dejaría. Además, el reconocido actor resaltó que no soportaría la grosería y más detalles.

"No soporto cuando la gente es grosera, cuando la gente es patana, se la montan, no a mí porque yo los voy sacando es de una, pero cuando se comportan mal con los otros me molesta", confesó 'El Flaco' Solórzano.

En adición, el artista cartagenero detalló que tiene claro que su competencia directa son los influencers, especialmente Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra.