Dani Duke se pronunció tras la entrada de Yana Karpova, nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 2025. Esto porque los seguidores del reality en vivo comentaron que La Liendra se habría mostrado muy interesado por la modelo rusa.

¿Por qué La Liendra fue amable en el ingreso de Yana Karpova a La casa de los famosos?

Tan pronto pisó La casa de los famosos, Yana Karpova capturó la mirada de Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra. A partir de ello, algunos de los internautas, principalmente seguidores de Dani Duke, no estuvieron de acuerdo con la amabilidad del colombiano para la rusa.

Sin embargo, también sucedió que algunos se atrevieron a especular que La Liendra se comportó de esa manera porque como antes de eso los participantes se enteraron que había un sobre de salvación escondido, pudo haber pensado que Yana lo tenía y por eso había entrado al reality.

Sea lo que sea, lo cierto es que Dani Duke empezó a ser tendencia en las plataformas digitales, primordialmente X, antes Twitter, y por eso la creadora de contenido paisa reaccionó. No obstante, asombró el hecho de que la novia de La Liendra se mostró muy tranquila, al igual que segura de sí misma.

¿Cómo reaccionó Dani Duke al interés de La Liendra por Yana Karpova en La casa de los famosos Colombia?

Lo primero que expresó Duke fue que es necesario que las "novias tóxicas de Colombia" se calmaran, ya que se prevé que habrían sido muchos los mensajes que recibió tras el ingreso de Yana Karpova a La casa de los famosos.

Asimismo, la influenciadora dijo la popular frase de "miramos, pero no juzgamos", con lo que dio a entender que, al parecer, no le habría afectado la actitud de La Liendra con Yana en el reality de Canal RCN. No se sabe si Yana y Dani se conocen antes del formato de convivencia.

"Se me calman todas las novias tóxicas de Colombia, se me calmaron. Sabemos que nuestro novio La Liendra está allá metido con bellas y hermosas mujeres, pero repitan después de mí: miramos, pero no juzgamos. Y deseo que tengan un hermoso día, obviamente vamos a estar ahí pegadas 24/7 mirando, pero no juzgando", expresó Dani Duke.

En adición, la novia de La Liendra manifestó que si era necesario "jalarle las orejas" al influencer lo va a hacer cuando salga del reality, mientras tanto hay que esperar.

