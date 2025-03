En el reciente brunch previo a la eliminación de La casa de los famosos Colombia, los participantes en riesgo – Mauricio Figueroa, Aleyda Gaviria ‘La Abuela’, La Toxi Costeña, ‘El Negro’ Salas y Gonzalo Escobar, conocido como Coco – se enfrentaron a una serie de preguntas.

Sin embargo, fue Coco quien, con sus respuestas, no solo sorprendió, sino que también dejó en claro que tiene fuertes diferencias con una de sus compañeras, Melissa Gate.

Artículos relacionados La casa de los famosos Norma revela celos de Mateo por Sebastián en La casa de los famosos: “¡Qué ira!” | Video

¿Coco le declaró la guerra la Melissa Gate?

Durante la conversación, Coco expresó su descontento hacia Melissa, y no dudó en declararle la guerra, dejando al descubierto sus emociones más crudas. “Melisa la veo como una persona muy resentida. No voy a permitir que ninguna niñita venga a mí a decirme las cosas de mala gana”, afirmó con firmeza, dejando claro que no está dispuesto a tolerar actitudes que considera despectivas.

A lo largo de su intervención, Coco dejó entrever que la relación entre ambos no es nada amistosa y que sus diferencias van mucho más allá de simples desacuerdos.

Artículos relacionados La casa de los famosos La curiosa broma de ‘don Mauricio’ a Alerta en La casa de los famosos Colombia | Video

Coco continuó relatando una situación en la que se acercó a Melissa con buenas intenciones, pero aseguró que no fue correspondido. “Me la intenté acercar dos veces y no me permitió, y ya lo dejó claro. Pues la guerra estaba declarada”, comentó, dando a entender que su paciencia se agotó tras varios intentos fallidos de establecer una relación cordial.

A lo largo de la conversación, Coco no dejó de recalcar que no tiene tiempo para actitudes inmaduras. “Yo no estoy acá a mi edad para andar con pendejas y estupideces, con una niñita caprichosa”, dijo, haciendo referencia a Melissa, a quien parece considerar más una rival que una compañera.

¿Melissa Gate no piensa en grupo?

Además, Coco no dudó en señalar lo que considera una jugada ‘inteligente’ de Melissa, quien, según él, actuó en beneficio propio cuando tenía el poder de salvar a alguien.

“Cuando tenía el poder de salvar, se prefirió meter en una pila que no se tenía que meter, salvar a Emiro cuando ya Mauricio lo había puesto ahí”, detalló Coco, refiriéndose a una situación anterior en la que Melissa cambió su decisión.

La tensión entre ambos participantes ha llegado a un punto crítico, y parece que, por el momento, la guerra declarada entre Coco y Melissa está lejos de resolverse. Mientras tanto, los demás concursantes continúan observando cómo se desarrollan estos conflictos dentro de La casa de los famosos Colombia.