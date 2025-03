La casa de los famosos: Coco arremete contra Melissa Gate

Gonzalo Escobar, mejor conocido como ‘Coco’, continúa dando de qué hablar en las redes sociales tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, esta vez por arremeter, una vez más, contra Melissa Gate. Vale la pena destacar que el actor fue el más reciente eliminado del reality al ser el menos votado.

Durante una dinámica en redes sociales de La casa de los famosos Colombia, Coco tuvo acceso a varias noticias que fueron tendencia mientras estaba en la competencia. Entre ellas, se enteró de una declaración de Melissa Gate, quien lo calificó como su "objetivo militar".

Ante esto, el actor reaccionó con ironía, asegurando que le parecía interesante que la influenciadora lo hubiera tenido en la mira, aunque, según él, la estrategia de Melissa no funcionó como ella esperaba.

"Qué bueno ser un objetivo militar para alguien, me parece chévere, me parece bacano, y más viniendo de Melissa Gate. Lo que pasa es que ella no entendió el juego. Si realmente me hubiera tenido como objetivo, habría llevado esa estrategia hasta el final y en la casa se hubiera armado lo que se tenía que armar. Me perdiste muy fácil, Melissa, por Dios. Hello… Es más, tú no me sacaste, yo me salí, porque toqué esos dos botoncitos: tú y La Liendra", afirmó Coco.