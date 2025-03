La nominación en la octava semana de La casa de los famosos Colombia 2025 será totalmente diferente y se reveló la dinámica de cómo va a funcionar.

¿Por qué va a haber una robusta placa de nominados en La casa de los famosos Colombia?

Resulta que los presentadores del reality del Canal RCN, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, dieron a conocer al público de La casa de los famosos que esta semana no va a poder votar para evitar que los famosos favoritos queden nominados, sino que, al contrario, los votos serán para salvar.

A partir de ello, comenzaron a gestarse diferentes interrogantes respecto a cómo iba a ser la nominación, así que se compartió un video en el que se explica con detalles la dinámica que, por lo que parece, descontrolará la casa en todos los sentidos.

Carla Giraldo comentó que la placa de nominados de esta semana estará robusta, pues efectivamente así será porque la mitad de los famosos estarán en riesgo de eliminación.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo en La Gala.

¿Cómo va a ser la nominación histórica en La casa de los famosos Colombia 2025?

El Jefe les pedirá a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025 elegir una pareja sin saber por qué. Luego de esto, ya estando conformadas las duplas, tendrán que decidir quién de los dos quedará nominado; en otras palabras, uno se salvará y el otro pondrá en riesgo su estadía en el reality del Canal RCN.

En resumen, se tratará de una nominación histórica por el hecho de que la placa va a estar sustanciosa y el único que tiene un respiro es el líder de la semana, quien es el influencer costeño Emiro Navarro.

¿El público va a poder salvar a los nominados a través de las votaciones en La casa de los famosos Colombia?

Ahora bien, el público jugará un papel importante porque se habilitarán las votaciones para que apoyen a los famosos nominados, así que los que tengas más votos no irán a eliminación y serán salvados. No obstante, no se sabe cuántos participantes el público podrá sacar de la placa.

Por lo general, los miércoles son de los días más entretenidos en el reality y con esta nominación histórica incrementará la competencia.

